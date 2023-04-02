إقامة مقاعد ثابتة بالحديقة المركزية المجانية بكفر الشيخ استعدادا للعيد.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بالحديقة المركزية المجانية شرق مدينة كفر الشيخ، المجاورة لموقف كفر الشيخ الجديد، لإقامة مقاعد ثابته، لجلوس المواطنين، استعدادا لعيد الفطر المبارك، ومتنفسا لأهالي مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، و المهندس حسين موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمود زهران، مدير جهاز النظافة.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع اقامة المقاعد الثابتة بالحديقة المركزية المجانية، شرق العاصمة، للجلوس عليها، استعدادا لعيد الفطر المبارك، لتكون متنفسا للمواطنين، كما تم اعادة كفاءة المقاعد والبرجولات وألعاب الأطفال في الحديقة العامة المجاورة لديوان عام المحافظة.



ووجه محافظ كفر الشيخ، رئيس حي غرب بالاهتمام بنظافة الحديقة العامة غرب مدينة كفر الشيخ، موجها رؤساء المدن بسرعة تجهيز الحدائق بالمدن، لاستقبال المواطنين، داعيا الله أن يتقبل من كل المسلمين وأهالي كفر الشيخ، الصيام والقيام وسائر الأعمال.