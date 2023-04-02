محافظ كفر الشيخ: تبطين وتأهيل 393 كيلو ترع وجار استكمال 128

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال تبطين الترع وتأهيلها، فتفقد أعمال التبطين بترعة الشاكرية، وإقامة سور حول الترعة، حفاظا على حياة الأطفال والمارة، مؤكداً أن أعمال تبطين الترع مستمرة وسيتم تبطين 1000 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 393 كيلو ترع بمراكز ومدن المحافظة ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات، وأنه جاري تنفيذ 62 عملية، وعدد الترع الجاري تبطينها 128 ترعة، بنسبة تنفيذ 68%، وجاري تنفيذ تبطين ترع بطول 577.31 كيلو ترع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



الاعمال الجارية لتبطين الترع بكفر الشيخ



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يتفقد تبطين الترع

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، و المهندس حسين موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمود زهران، مدير جهاز النظافة.