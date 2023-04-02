إصابة شخص مجهول الهوية سقط من قطار بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أ من سوهاج ، جهودها من أجل كشف هوية شخص لا يحمل بطاقة تحقيق شخصية، أصيب بكسور متفرقة بالجسم على إثر سقوطه من أحد القطارات وقت مروره من محطة سكك حديد مشطا محطة غير مقرر وقوف القطار بها تم نقل المصاب إلى مستشفى طما المركزى والتي قامت إحالته إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يفيد بإصابة شخص سقط من احد القطارات بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما شمالى محافظة سوهاج وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورود محضرا لمركز شرطة طما من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما بأنه أثناء مرور القطار الروسي المكيف القاهرة / أسوان بمحطة سكة حديد مشطا دائرة المركز " محطة فرعيه " غير مقرر وقوفه بها حاول أحد الاشخاص النزول من القطار فسقط أرضاً مما أدي لإصابته.

تبين أنه شخص مجهول الهوية " لا يحمل تحقيق شخصية " في العقد الثالث من العمر وتبين إصابته كسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه " تم نقل المصاب لمستشفي طما المركزي، وتحويله لمستشفي أسيوط الجامعي لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.