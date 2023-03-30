إصابة 4 فى مشاجرة بسبب خلاف على ماسورة رى مياه بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ، من السيطرة على مشاجرة بناحية نزلة القاضي دائرة مركز شرطة طهطا بين طرفين ، بسبب خلافات علي ماسورة مياه ري بأرضهما الزراعية، تم ضبط المشاركين في المشاجرة ونتج عن المشاجرة إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال ، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة طهطا بين طرفين ووجود مصابين وتم السيطرة على المشاجرة وتعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا ، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية نزلة القاضي دائرة مركز طهطا بين " طرف أول " بخيت ه ع م 70 سنة مزارع مصاب " بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ " وإصابة شقيقه حسن ه ع م 46 سنة مزارع مصاب " بجرح قطعي بأصبع اليد اليمني " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين" طرف ثان " محمد م ع م 55 سنة مزارع مصاب " بجرح قطعي بفروة الرأس "والسيد م م ع 22 سنة مزارع مصاب " بجرح قطعي بفروة الرأس " وأحمد م م ع 19 سنة مزارع نجلي الأول، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات علي ماسورة مياه ري بأرضهما الزراعية ، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.