قبل إجازة العيد.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء، سيولة مرورية في جميع الاتجاهات قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لمساعدة قائدي السيارات على مدار اليوم.

وشهد شارع الهرم الرئيسي، سيولة في الاتجاه القادم من الجيزة للمريوطية، وشهد شارع ترسا بديل الهرم سيولة في حركة السير في الاتجاهين، وفيما شهد شارع فيصل سيولة نسبية في حركة السير في الاتجاهين.

كما شهد ميدان الجيزة انتظام فى حركة السير في جميع الاتجاهات، وفيما انتظمت حركة سير المركبات في شوارع مراد وأحمد زويل وبمحيط الجامعة وبشارع التحرير بالدقى.

وسادة حالة من السيولة المرورية بشوارع وسط البلد وميدان التحرير، وبنفق الازهر وعلى طريق الأوتوستراد وشارع صلاح سلام.

وانتظمت حركة السير بالطريق الدائري أعلى المعادل في الاتجاهين وبنزلات الكورنيش والمنيب والأوتوستراد والمريوطية، وظهرت كثافة متحركة أعلى دائري المرج، وفى اتجاه الكورنيش للقادم من المعادي للتحرير.