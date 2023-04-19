اليوم.. انقطاع الكهرباء عن مدينة طوخ بالكامل و12 قرية لمدة 3 ساعات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية بقيادة المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائى، اليوم الأربعاء، مدينة طوخ بالكامل و12 قرية وتوابعها بالمركز، وذلك لإجراء صيانة طارئة بمحطة محولات طوخ، لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة الـ6 صباحا، وحتى الساعة الـ9 صباحا من نفس اليوم.

وكشفت المديرية، أن المناطق المتأثر بفصل التيار نتيجة أعمال الصيانة الطارئة على محطة محولات طوخ هى مناطق "مدينة طوخ بالكامل - قرية ميت كنانة وتوابعها – الحصة وتوابعها - السفاينة شرق - مول العابد - ثلاجة العدوى - محطة مياه العبادلة - قرية الرجالات -قرية أكياد دجوى -قرية مشتهر وتوابعها -قرية سرى - عرب الرواشدة - عرب المقابلة".

وناشدت كهرباء القليوبية، أصحاب الأفران ومركز الشرطة والمستشفيات وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل، وأنه سيتم العمل على إعادة توصيل التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة.