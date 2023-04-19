اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. انقطاع الكهرباء عن مدينة طوخ بالكامل و12 قرية لمدة 3 ساعات

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:57 ص
اليوم.. انقطاع الكهرباء عن مدينة طوخ بالكامل و12 قرية لمدة 3 ساعات محولات كهرباء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية بقيادة المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائى، اليوم الأربعاء، مدينة طوخ بالكامل و12 قرية وتوابعها بالمركز، وذلك لإجراء صيانة طارئة بمحطة محولات طوخ، لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة الـ6 صباحا، وحتى الساعة الـ9 صباحا من نفس اليوم.
 
وكشفت المديرية، أن المناطق المتأثر بفصل التيار نتيجة أعمال الصيانة الطارئة على محطة محولات طوخ هى مناطق "مدينة طوخ بالكامل - قرية ميت كنانة وتوابعها – الحصة وتوابعها - السفاينة شرق - مول العابد - ثلاجة العدوى - محطة مياه العبادلة - قرية الرجالات -قرية أكياد دجوى -قرية مشتهر وتوابعها -قرية سرى - عرب الرواشدة - عرب المقابلة".
 
وناشدت كهرباء القليوبية، أصحاب الأفران ومركز الشرطة والمستشفيات وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل، وأنه سيتم العمل على إعادة توصيل التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
 

اخبار القليوبية

كهرباء القليوبية

محافظة القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

فصل التيار الكهربائى

مدينة طوخ

مركز طوخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة