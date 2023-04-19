إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى فى طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعى بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى فى طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوى فى نطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.