اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:41 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى فى طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعى بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى فى طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوى فى نطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

العاشر من رمضان

حادث انقلاب سيارة

انقلاب سيارة سوزوكى

الطريق الصحراوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة