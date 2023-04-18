مصرع طفل سقط من الطابق الرابع فى الشرقية

لقى طفل عمره 5 سنوات مصرعه؛ إثر تعرضه للسقوط من الطابق الرابع فى منزل الأسرة بقرية الجعفرية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى أبو حماد المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزى بوصول طفل عمره 5 سنوات، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التى أدوت بحياته إثر سقوطه من الطابق الرابع فى منزل أسرته فى قرية الجعفرية التابعة لمركز أبو حماد، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى أبو حماد المركزى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.