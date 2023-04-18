"مياه بنى سويف" تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت المهندسة، دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدة على استعداد فرق الطوارئ وغرفة العمليات و كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اي طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة، و التواجد المستمر فى مناطق العمل، من خلال الجولات الميدانية من السادة مديري عموم الفروع و نوابهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أى مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات، والالتزام بخطة التطهير والصيانة الدورية وكذلك الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية.

وأضافت فى بيان لها بأنه يتم التنسيق المستمر بين كافة الإدارات والقطاعات بالشركة في استمرارية العمل على مدار الـ24 ساعة فى كافة مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم خدمه مميزه لعملائها، وكذلك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، وتم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، مؤكده على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 أو علي رقم واتس آب 01272021558 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً.

وفي سياق متصل، أوضحت المهندسة دينا، أن فريق التوعية بالشركة يقوم بالإنتشار بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة بنى سويف و إستهداف كافة الفئات العمرية والمرور ميدانياً و عمل حملات التوعية و طرق الأبواب لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك المياه و الحفاظ عليها وضرورة التعامل الجيد مع شبكات الصرف الصحى إستعداداً لعيد الفطر، وكذلك توعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.