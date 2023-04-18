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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:12 م
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قطع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا وضعفها بالمدينة بسبب الصيانة الدورية للشبكة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:37 م
قطع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا وضعفها بالمدينة بسبب الصيانة الدورية للشبكة انقطاع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أنه  تقرر قطع الخدمة عن بعض المناطق والقرى بمركزي اهناسيا وناصر،من الساعة 4 صباح غد الأربعاء وحتى الساعة 1 ظهر نفس اليوم، بسبب توقف محطتى المعصرة القديمة والجديدة بمركز اهناسيا ، للقيام بأعمال صيانة بخط 24 بوصة حديد.
 
وبحسب بيان شركة المياه فقد تقرر قطع المياه عن ( معصرة نعسان ، قاي ، شاويش، مطار دنديل ) ، وضعفها عن مدينة اهناسيا وقرى كوم الرمل والعواونة
 
 وتتوجه الشركة باعتذارها عن انقطاع وضعف  المياه "بشكل مؤقت "للقيام بأعمال الصيانة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة  بالشكل المطلوب،مناشدة  المواطنين  والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة ، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها ، مشيرة إلى أنه في حال وجود شكوى  يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.
 
 
 
 

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