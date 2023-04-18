محافظ قنا يتفقد مركز عزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على مساحة 4500 متر

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية بمركز "العزيمة" لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمدينة قنا، التابع لصندوق مكافحة الإدمان بمجلس الوزراء، ويعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حجاجى منصور، مدير عام المستشفيات الجامعية، ورجب محمود، مشرف الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، والدكتورة أميرة على مدرس مساعد الطب النفسى بكلية الطب بجامعة جنوب الوادى.

وتفقد محافظ قنا مركز "العزيمة" المقام على مساحة 4500 متر مربع ويضم مبنى للعيادات، وصالة استقبال، وصيدلية، ومبنى للأنشطة يضم مركز حاسب آلى، وصالة جيم، وقاعة تنس طاولة، وقاعة للفنون والموسيقى، وبلاى ستيشن، ومكتبة، ومطبخ، وصالة طعام ،وكافيتريا، فيما يحتوى مبنى النزلاء على 32 غرفة بطاقة استيعابية تبلغ 100 سرير لاستقبال وعلاج مرضى الإدمان، ومصلى ،وملعب كرة قدم، بالإضافة إلي قاعة مؤتمرات، وقاعة اجتماعات، ومبنى إداري، كما يضم المركز قسم لعلاج السموم "الديتوكس" وهو قسم جديد من نوعه ضمن مراحل العلاج والتأهيل.

كما تفقد الداودى ورش "نجارة، ونقاشة ، وكهرباء، وحدادة" لتعليم المتعافين الحرف المهنية الذى يحتاجها سوق العمل، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على دعم المتعافين من تعاطى المخدرات، وإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع مرة أخرى.

وأشار محافظ قنا إلى أنه يتم تكليف أطباء من جامعة جنوب الوادى لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف الداودى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خصص الخط الساخن 16023 تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال كل الاتصالات من المرضى وذويهم للرد على استفساراتهم، وتقديم المشورة لهم وتوفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.