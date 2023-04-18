محافظ قنا يفتتح مركز خدمة عملاء شركة المياه بتكلفة 3 ملايين جنيه.. صور

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مركز خدمة عملاء قنا الرئيسى المتكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة قنا، لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ قنا ، إلى شرح تفصيلى لخطوات التعامل مع العملاء منذ دخولهم المركز وسحب رقم وتلقى الخدمة من خلال عدد 4 شبابيك خدمة عملاء، وشباك دفع مسبق، بالإضافة إلى أن المركز مزود بخدمة النداء الآلى لتنظيم تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين، من خلال إدخال رقم الاشتراك أو الرقم القومى تظهر كافة البيانات بداية من الاستهلاك ودفع الفاتورة أو تقديم شكوى أو استفسار ويتم الرد على المواطن خلال فترة قصيرة.

وقال محافظ قنا، أن تكلفة إنشاء المركز بلغت 3 مليون جنية، ويهدف إلى تقديم كافة الخدمات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى من دفع فواتير العملاء، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، واستبدال العدادات العاطلة، وإصلاح وصيانة العدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع، وجميع المشكلات التجارية التى قد تواجه العملاء فى محافظة قنا.

وأضاف المهندس رجب عرفة، أن الشركة مستمرة فى العمل نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء لتقديم الخدمات الجماهيرية المميكنة بسهولة ويسر تماشيا مع التطور التكنولوجى بما يضمن سرعة انهاء الخدمات فى وقت سريع.