محافظ الوادى الجديد يكرم سائقا أعاد 212 ألف جنيه لراكب.. صور

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

كرم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد السائق جمال نصوح ميخائيل وشهرته جمال المصرى على هامش احتفالية المحافظة بليلة القدر وذلك لأمانته بتسليم مبلغ 212 ألف جنيه عثر عليها فى سيارته بعد أن نسيها راكب وظل يبحث عنه لمدة 40 يوم، وسلمه المبلغ بحضور مسئول مواقف أجرة الداخلة حيث شكره المحافظ فى الاحتفالية، مؤكدا على أن هذا النموذج هو المعدن الحقيقى للشعب المصرى والذى يجب أن يكون قدوة لكل ابناء المحافظة فى امانته.

وقال السائق الأمين فى تصريحات خاصة لــ" اليوم السابع " أنه بدأ رحلة البحث عن صاحب المبلغ بتصوير جواز السفر وطلب من نجله أن ينشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعى لكى يسهل الوصول إليه وظل متحفظا على بيانات الصندوق الذى عثر عليه طوال تلك الفترة حتى فوجىء منذ يومين بورود إتصال هاتفى يخبره بأنه صاحب جواز السفر وأدلى بمواصفات الصندوق فطلب منه السائق أن يحضر إلى مدينة الداخلة ليستلك أمانته.

وأضاف جمال أنه طوال تلك الفترة كان لا يغمض له جفن ولا يعرف كيف يتصرف فى حال عدم ظهور صاحب الصندوق سوى أنه سيقوم بتسليمها للشرطة وفور وصول صاحب الصندوق كان المشهد مؤثرا حيث أنه سرد له قصة المبلغ المالى وأنه بصدد شراء قطعة أرض لبناء منزل عليها حيث أنه يعول أسرة كبيرة ويعمل جاهدا على توفير المسكن المناسب لهم بعد أن سافر من محافظته بحثا عن فرصة رزق فى محافظة الوادى الجديد واستقر بالفعل فى مدينة الفرافرة.

وأكد السائق الأمين أن هذا المال حلال وأن الله سخره لحفظ هذه الامانة لصاحبها لحين تسليمها حيث أنه لا يقبل مطلقا أن يدخل على أولاده مليم حرام حيث أن لديه ابنتان يعانيان من مرض الروماتويد ويوفر لهما حقنة قيمتها 10 الاف جنيه شهريا وغالبا ما يجد الدعم من المحيطين ولزاما عليه أن يرد تلك الامانة أملا فى أن يمن الله بالشفاء على ابنتيه.