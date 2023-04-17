حكاية الساق الأمين.. أعاد تحويشة العمر لأب يعول 8 أبناء.. صور

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

لم يكن عم عثمان ابن محافظة سوهاج وهو أرمل ويعول ثمانية أبناء ويقطن مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، أنه سيعيش تجربة مؤلمة خرج بعد ن فقد تحويشة عمره وهو مبلغ مالى بإجمالى 212 ألف جنيه، ادخرها لشراء منزل يعيش فيه وأثناء سفره على طريق الخارجة الداخلة جلس فى المقعد الأخير بسيارة ميكروباص أجرة وغلبه النعاس فاستيقظ ونزل مسرعا لاستئناف رحلة الطويلة حتى مدينة الفرافرة ونسى تماما أن تحويشة العمر سقطت منه ولا يعلم أين فقدها.

وبعد مرور ثلاثة أيام كان جمال المصرى وهو سائق السيارة يقوم بتنظيف صالون سيارته كالعادة ولاحظ وجود صندوق أدوات صيانة صغير الحجم فاشتبه به ولم يقرر فتحه وعلى الفور استدعى فرد الأمن المتواجد فى موقف الأجرة بمدينة موط بالداخلة وبالفعل فتح الصندوق أمامه ليصاب بالصدمة من وجود هذا المبلغ ومعه جواز سفر فقام بإثبات الحالة من خلال محضر رسمى واحتفظ بالمبلغ المالى ليبدأ رحلة البحث عن صاحب الصندوق.

ويحكى السائق الأمين قصة رحلة البحث عن صاحب الأمانة حيث أكد فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أنه قام بتصوير جواز السفر وطلب من نجله أن ينشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعى لكى يسهل الوصول إليه وظل متخفظا على بيانات الصندوق الذى عثر عليه طوال تلك الفترة حتى فوجىء منذ يومين بورود إتصال هاتفى يخبره بأنه صاحب جواز السفر وأدلى بمواصفات الصندوق فطلب منه السائق أن يحضر إلى مدينة الداخلة ليستلك أمانته.

وأضاف جمال أنه طوال تلك الفترة كان لا يغمض له جفن ولا يعرف كيف يتصرف فى حال عدم ظهور صاحب الصندوق سوى أنه سيقوم بتسليمها للشرطة وفور وصول صاحب الصندوق كان المشهد مؤثرا حيث أنه سرد له قصة المبلغ المالى وأنه بصدد شراء قطعة أرض لبناء منزل عليها حيث أنه يعول أسرة كبيرة ويعمل جاهدا على توفير المسكن المناسب لهم بعد أن سافر من محافظته بحثا عن فرصة رزق فى محافظة الوادى الجديد واستقر بالفعل فى مدينة الفرافرة.

وأكد السائق الأمين أن هذا المال حلال وأن الله سخره لحفظ هذه الامانة لصاحبها لحين تسليمها حيث أنه لا يقبل مطلقا أن يدخل على أولاده مليم حرام حيث أن لديه ابنتان يعانيان من مرض الروماتويد ويوفر لهما حقنة قيمتها 10 الاف جنيه شهريا وغالبا ما يجد الدعم من المحيطين ولزاما عليه أ، يرد تلك الامانة أملا فى أن يمن الله بالشفاء على ابنتيه.

ومن جانبه قال حسين السويسى مدير مواقف الداخلة فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أن السائق جمال الامير مشهود له الامانة وحسن الخلق بين كل زملائه وهو يجتهد فى عمله من اجل لقمة العيش وفوجىء منذ أيام بالسائق يبلغه بقصة تلك الأمانة وطلب منه الحضور لتسليمها وذلك بعد أن تم اخطار المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة لحضور لحظة تسليم المبلغ المالى ولكن لم يتمكن من الحضور لارتباطه بجولات حتى الثانية صباحا وكان صاحب المبلغ المالى مرتبط بالسفر فجرى تسليمه الصندوق بحضور الاطراف المعنية وسط اجواء من السعادة الغامرة التى بدت على صاحب الصندوق وامتنانه الشديد للسائق الأمين.