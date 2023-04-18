اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قومى المرأة ينظم 26 جلسة دوار للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة بأسوان

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:00 م
قومى المرأة ينظم 26 جلسة دوار للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة بأسوان جلسات الدوار
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنظيم عدد 26 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والتعليمى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
صرحت هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأن جلسات الدوار تم تنظيمها بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية ، موضحة بأن الجلسات إستهدفت توعية عدد 1300سيدة ورجل وشاب داخل قرى ونجوع القنان والإيمان وهلال والشراونة والكلح غرب والسباعية والبصيلية بحري والصعايدة والرديسية قبلى والمفالسة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والشبيكة بمركز كوم أمبو.
 
وأشارت هدى مصطفى، إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.
 
 

المجلس القومى للمراة

اسوان

جلسات الدوار

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة