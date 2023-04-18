قومى المرأة ينظم 26 جلسة دوار للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنظيم عدد 26 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والتعليمى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

صرحت هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأن جلسات الدوار تم تنظيمها بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية ، موضحة بأن الجلسات إستهدفت توعية عدد 1300سيدة ورجل وشاب داخل قرى ونجوع القنان والإيمان وهلال والشراونة والكلح غرب والسباعية والبصيلية بحري والصعايدة والرديسية قبلى والمفالسة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والشبيكة بمركز كوم أمبو.

وأشارت هدى مصطفى، إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.