حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بقرية "الماى" فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أطلقت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات مشروع بيئى تنموى متكامل بقرية "الماي" مركز شبين الكوم بالمنوفية، ‏‎ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل الجارى، وذلك استكمالاً للمشروع القومي (حياه كريمة) الذي تتبناه الدوله، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظات المنوفية والبحيرة، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشرية أو بيطرية وزراعية، وكذلك تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي لدي المواطنين.

وشملت القافلة الكشف الطبي بالمجان في تخصصات الأطفال والعظام والباطنة، حيث حقق المشروع التنموي إقبالاً من أهل القرية، حيث بلغ عدد الكشف الطبي 212 حالة، وجاء تصنيفها كالآتى "46 حالة عظام، 85 حالة أطفال، 63 حالة باطنة" وحضر الندوات 212من أهالى القرية.

يأتى المشروع التنموي تحت رعاية الدكتوره شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية.