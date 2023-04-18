اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعلن ضوابط امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج المتخلفين عن الدور الأول

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:44 م
التعليم تعلن ضوابط امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج المتخلفين عن الدور الأول الدكتور رضا حجازى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلن الوزارة السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج الذين تخلفوا عن تأدية امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2022/ 2023 أن يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
 
 
كما أعلنت الوزارة السماح للطلاب من الطلاب المصريين في الخارج ممن تعثروا في التقديم في الموعد المحدد على الموقع الالكتروني لظروف طارئة، بتأدية الامتحانات مع امتحانات الدور الثاني، يأتي ذلك استجابة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتسهيل على الطلاب من أبنائنا في الخارج.
 
كما وجهت الوزارة خطابا لكافة المديريات التعليمية لتنفيذ القواعد المتعارف عليها منذ العام الماضي بتسكين طلاب صفوف النقل العائدين من الخارج والحاصلين على شهادة أبناؤنا في الخارج (اجتاز) وفقا للصف الدراسي الحاصلين عليه ولا يتم عقد امتحانات تحديد المستوى. 
 
كما يتم عقد امتحانات تحديد المستوى لطلاب أبناؤنا في الخارج الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادي (اجتاز) والراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي المختلفة ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بعد عودتهم لأرض الوطن، وذلك عدا الطلاب الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادي بمدارس المسار المصري، حيث أن تلك المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، ويتم إصدار الشهادات بالدرجات، وبالتالي لا يتم عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب.

التربية والتعليم

الطلبة المصريين فى الخارج

ضوابط امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

التعليم تسمح لمن تعذر دخوله امتحان الدور الأول من lلطلبة المصريين فى الخارج بدخول الدور الثان

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:36 م

"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:26 م

التعليم تحدد 10 إجراءات لعقد امتحانات الثانوى العام للترم الثانى.. اعرف تفاصيل

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:05 م

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:26 ص

علاء عشماوي رئيسا للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:16 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة