محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر ويلتقي بالأسر والأطفال ويقدم لهم الهدايا

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، حدائق مدينة القناطر الخيرية حيث تفقد حدائق عفلة والياسمين والتوفيقي، كما قام بزيارة لمؤسستي الرعاية للبنين والبنات بمدينة بنها تهنئة للأطفال بمناسبة عيد القيامة وأعياد شم النسيم حيث قدم المحافظ هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهي عبارة عن لعب أطفال وورد وذلك بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، وخالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد نزيه وكيل وزارة الري، والمهندس أشرف درويش مدير ري القناطر الخيرية.

وأعرب الأطفال عن فرحتهم الغامرة بهدايا الرئيس مقدمين له الشكر علي حرصه علي مشاركتهم فرحة شم النسيم وأعياد القيامة، مؤكدين علي اعتزازهم بتلك الهدايا والاحتفاظ بالكروت التذكارية التي تحمل صورة الرئيس تعبيرا عن فرحتهم.

كما التقي المحافظ، بعدد من الأسر الذين جاءوا من مدن المحافظة المختلفة ومن المحافظات المجاورة للاستمتاع بجو وحدائق مدينة القناطر الخيرية لقضاء عيد شم النسيم، حيث قام المحافظ بهنئتهم بالعيد وتقديم الورود لهم وتمني لهم قضاء يوم سعيد وسط حدائق القناطر التي تتسم بالأشجار النادرة والهواء النقي.

وعلي صعيد أخر أكد المحافظ، أنه شدد على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق، وذلك في إطار توجيهات المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



الحدائق تستقبل زوارها



الفرحة بالحدائق



القوافل العلاجية بالحدائق



توزيع الهدائا على الاطفال بالحدائق



توزيع الهدايا على الاطفال