رئيس أشمون يستجيب لمطالب أهالي الوحدة المحلية بشطانوف والمدينة.. التفاصيل

وأكد النمر أنه يسعى دائما إلى الوصول لكل المواطنين بجميع بكافة قرى مركز ومدينة أشمون من أجل تحقيق أعلى معدلات من الإستجابة للمشاكل وحلها حلولاً فورية وذلك لتقديم افضل الخدمات لأهالي مركز ومدينة أشمون .

يأتى ذلك في إطار حرص رئيس المدينة علي تلبية مطالب المواطنين بقري مركز ومدينة أشمون وفي إستجابة سريعة لأهالي الوحدة المحلية بشطانوف لتمهيد الطرق بالحلوصي وشعشاع وأبو يوسف، نظراً للأعمال التي تتم بالطريق ضمن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون .

وفي نفس السياق وإستجابة سريعة للمواطنين القاطنين بالمساكن الخلفية لشارع عبد المنعم رياض بمدينة أشمون لتضررهم من عطل خط الصرف الصحي الخاص بهم مما أدي إلي تسريب المياه بالشارع نتيجة أعمال قطع الفرمة تمهيداً لأعمال الرصف التي سوف تتم بالشارع خلال الأيام القادمة.

وفي ضوء ذلك وعلي الفور كلف رئيس المركز والمدينة، هيثم صادق نائب رئيس المدينة لشئون المدينة وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون تم سحب جميع المياه المتراكمة بسيارات شفط المياه وتم وضع طبقة السن وفردها ودمكها بالشارع، وتم فتح الطريق أمام المواطنين وتسهيل الحركة المرورية والمركبات أثناء السير دون أي مشاكل أو معوقات.