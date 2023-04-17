اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ1000حالة بقافلة طبية بقرية الأنصار

الإثنين، 17 أبريل 2023 01:22 م
حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ1000حالة بقافلة طبية بقرية الأنصار القافلة الطبية والعلاجية
بنى سويف- هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق  وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية بقرية الأنصار مركز اهناسيا ، مكونة من 7عيادات في7 تخصصات "الباطنة ، الأطفال ، الجراحة، النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان"، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1003مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم  39، معمل طفيليات 32، حالات الأشعة 4 ، استصدار2 قرار للعلاج على نفقة الدولة، تحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 37حالة.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية"الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا ، السعار، أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط ،السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطنا.

 و أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل

 

 


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