مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخرين اليوم الإثنين في حادث تصادم سيارتين في إتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين سمسطا بدائرة محافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بكيلو متر في إتجاه القاهرة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أب ونجله.

ووجه مدير الأمن بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وإخطار جهات التحقيق تمهيداً لاستصدار تصاريح الدفن للمتوفيان.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابان إلى قسم الإستقبال بمستشفي سمسطا المركزي فيما نقل المتوفيان إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين التصريح بدفنهما.

واستقبلت مشرحة مستشفى سمسطا المركزى محمود عبد الناصر محمد 45 عامًا، سائق، يقيم بمحافظة الجيزة، وشخص آخر مجهول الإسم و العنوان يبلغ من العمر حوالي 17 عامًا جثتين وتم ايدعهما مشرحة المستشفى.

كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى أحمد عبد العظيم محمد 40 عامًا، يقيم بمحافظة القاهرة باشتباه ما بعد الارتجاج، ونجله يوسف 18 عامًا، بجروح و كدمات وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.