تعرف على خريطة الوحدات المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر عام 22/21

كتب مدحت عادل

قدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عـدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكــان الاجتماعــى (المليون وحدة)، بنحو 521.6 ألف وحدة، منفذ منهم 68 ألـف وحدة عام 2021/2022.

وقال الجهاز إن الوحدات نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 572 وحدة، بنسبة 0.8٪ باستثمارات قدرها 100 مليون جنيه ، ومديريات الإسكان 4.2 ألف وحدة بنسبة 6.2٪ باستثمارات قدرها 623.9 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 63.2 ألف وحدة بنسبة 92.9٪ باستثمارات قدرها 20610 مليون جنيه .

وسجل عدد الوحدات بمشروع إسكــان دار مصر ( الإسكان المتوسط ) 56.5 ألف وحدة بالمدن الجديــدة منفذ منهم 4440 وحدة عام 2021/2022 ,كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيث بلغ 4392 وحـدة بنسبة 98.9٪ من الإجمالى .

وبلغ بلغ عـدد الوحدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 47.5 الف وحدة منفـذ منـهم 9 الف وحدة عام 2021/2022 , كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة القاهرة الجديدة حيث بلغ 2.3 الف وحـدة بنسبة 25.7٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة العبور حيث بلغ 240 وحدة بنسبة 2.7٪ من الإجمالي .

اما بالنسبة لمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) فقد بلغ عدد الوحدات بالمشروع ( الإسكان المتوسط) 3888 وحدة منفذ منهم 1392 وحدة منفذه, وعدد الوحدات الجاري تنفيذها9632وحدة عام 2021/2022.

وبلغ عـدد الوحـدات بمشروع جنة مصر ( إسكان فاخر) 27.5 الف وحدة بالمـدن الجديدة منفذ منهم 12072 وحدة,كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة المنصورة الجديدة حيث بلغ 9960 وحـدة بنسبة 82.5٪ وأقـل عـدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 696 وحدة بنسبة 5.8٪ من الإجمالى عام 2021/2022.