تعرف على عدد الوحدات السكنية المنفذة من قبل الحكومة عام 2021/2022

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء تطور الوحدات السكنية التي تم نفيذتها الحكومة خلال عام 2021/ 2022.

وأظهرت نشرة الإسكان فى مصر خلال عام 2021/ 2022 مجموعة من أهم المؤشرات وفقا لما يلي:

- بلغ اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 246.1 ألف وحدة عام 2021/2022 باستثمارات قدرها 143.5 مليار جنيه مقابـل 336.3 ألف وحدة عام 2020/2021 باستثمارات قدرهـا 150 مليار جنيه .

- جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 139.8ألف وحدة بنسبة قدرها 56.8٪ يليــه الإسكـان المتوسط بعدد 69.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 28.4٪ ويليـه الإسكان الفاخر بعـدد 22.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.2٪، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 13.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 5.6٪ من الإجمالي العام عام 2021/2022 .

- تم تنفيذ عدد 130.7 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومي/العام/ أعمال عام) عام 2021/2022 بنسبة 53.1٪ من الإجمالي العام مقابل 166.5 ألف وحدة عام 2020/2021 .

- جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 97.3 ألف وحدة بنسبة 74.5٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 16.8ألف وحدة بنسبة 12.9٪ , ثم الإسكان المتوسط بعدد 16.3الف وحدة بنسبة 12.5٪ يليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 136 وحدة بنسبة 0.1 ٪ من اجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).

- جـاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الاولــى بعـدد 50.1 ألـف وحــدة بنسبـة 38.3 ٪ يليها محافظة الجيزة بعدد 23.2 ألف وحدة بنسبة 17.8٪ ومحافظــة الأسماعيلية فى المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪ من إجمــالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام) .