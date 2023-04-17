العناية بالبشرة في الصيف.. اعرف فوائد البطيخ لمحاربة حب الشباب

كتبت ميرفت رشاد

يتصدر البطيخ قائمة فواكه الصيف لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء ، وهو أمر تحتاجه بكثرة بسبب الحرارة الحارقة، يمكنك تناولها أو استخدامها لصنع أقنعة للوجه DIY لتهدئة بشرتك، إذا كنت تبحث عن علاجات منزلية لمكافحة حب الشباب ، يمكنك تجربة البطيخ، وفقا لطبيب الأمراض الجلدية Jaishree Sharad ، وإليك سبب كون البطيخ مفيدًا للبشرة وكيف يمكنك إدراجه في العناية بالبشرة في الصيف لمحاربة حب الشباب، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

بعض فوائد البطيخ:



• يحتوي على مستويات عالية من اللايكوبين وفيتامين ج ، وهما من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الجلد من التلف.

• إنه جيد لمن يبحثون عن مكونات مقاومة للشيخوخة، يقلل من تلف الكولاجين ويحافظ على مرونة الجلد ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

• مصدر غني بفيتامين B5 (حمض البانتوثنيك) وفيتامين أ والبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم ، وكلها تساعد على تفتيح البشرة الباهتة.

• المغنيسيوم الموجود في بذور البطيخ يساعد على تقليل مستويات هرمون التوتر وتوازن الهرمونات وتخفيف حب الشباب.

• وجود حمض الماليك في البطيخ يعمل كمقشر يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة لذلك ، ستلاحظ انخفاضًا في الشوائب والبهتان.

أقنعة البطيخ لمكافحة حب الشباب



يمكن استخدام فاكهة الصيف المغذية لتهدئة وتهدئة البشرة، بمجرد وضع عصير البطيخ على وجهك باستخدام كرة قطنية لمدة 10 إلى 15 دقيقة يمكن أن يخفف من تهيج الجلد واحمراره، يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم ، مما يعزز التئام الجروح ويقلل أيضًا من حب الشباب.

طرق أخرى لإدراج البطيخ في نظام العناية بالبشرة في الصيف



1. البطيخ باللبن والعسل



يمكن أن يكون الجمع بين البطيخ المهروس واللبن والعسل ثم ترك المعجون على الوجه لمدة 10-15 دقيقة مفيدًا، يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في العسل والبطيخ أن تقلل الالتهاب ، بينما يمكن للزبادي أن يقشر الجلد.

2. البطيخ والطماطم



يمكن استخدام مزيج من البطيخ المهروس ولب الطماطم لمن لديهم بشرة دهنية لتنعيم البشرة. يعمل حمض الماليك في البطيخ والليكوبين في الطماطم كمقشر طبيعي وتهدئة البشرة.

3. البطيخ والموز



يمكنك وضع مزيج من عصير البطيخ والموز المهروس على الوجه لمدة 20 دقيقة ، حيث أن الخصائص المضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف حب الشباب .