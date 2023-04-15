إليك قائمة الأطعمة المبردة للجسم منها النعناع والخيار والبطيخ

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يكون الصيف وقتًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للكثيرين منا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على انتعاشنا مع الطقس الحار والرطب، ومن الضروري تناول الأطعمة التي تحافظ على ترطيبنا وانتعاشنا طوال اليوم.

الأطعمة التي تساعدك على ترطيب الجسم في الصيف 1. خيار يعتبر الخيار من أشهر الأطعمة المبردة خلال فصل الصيف، إنه سائل تبريد طبيعي يمكن أن يساعدك في التغلب على حرارة الصيف، يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية خلال أيام الصيف الحارة. 2. الزبادي يعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا للبروتينات والبروبيوتيك التي تعزز صحة الأمعاء، كما أنه غني بالكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تساعد في الحفاظ على صحة عظامك. للزبادي تأثير تبريد طبيعي للجسم يساعد على خفض درجة حرارة الجسم في يوم صيفي حار. ويمكن أن تساعد بعض الأطعمة في تنظيم درجة حرارة الجسم والتغلب على درجات حرارة الصيف الحارقة، وإليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدنا في الحفاظ على البرودة هذا الصيف، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".يعتبر الخيار من أشهر الأطعمة المبردة خلال فصل الصيف، إنه سائل تبريد طبيعي يمكن أن يساعدك في التغلب على حرارة الصيف، يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية خلال أيام الصيف الحارة.يعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا للبروتينات والبروبيوتيك التي تعزز صحة الأمعاء، كما أنه غني بالكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تساعد في الحفاظ على صحة عظامك. للزبادي تأثير تبريد طبيعي للجسم يساعد على خفض درجة حرارة الجسم في يوم صيفي حار.



3. البطيخ البطيخ فاكهة منعشة ومثيرة للعصير ومثالية للصيف، يحتوي على نسبة عالية من الماء ، مما يجعله خيارًا ترطيبًا رائعًا لأولئك الذين يصابون بالجفاف بسرعة. كما أن البطيخ غني بفيتامينات A وC التي تعزز جهاز المناعة وتحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. 4. النعناع النعناع عشب تبريد ممتاز يمكن أن يساعد في تسهيل الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب، يمكنك إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى سلطاتك أو نقعها في الشاي لمزيد من التبريد، يمكن أن تضيف إضافة النعناع إلى عصير الليمون أو الماء نكهة منعشة إلى مشروباتك.



5. ماء جوز الهند يعتبر ماء جوز الهند مصدرًا ممتازًا للترطيب والإلكتروليتات التي تساعد على تعويض السوائل المفقودة والمعادن في الجسم، يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ونسبة عالية من البوتاسيوم ، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ماء جوز الهند غني أيضًا بالمغنيسيوم ، مما يساعد على تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء. 6. الطماطم تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين ، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس. كما أنها غنية بفيتامينات A و C التي تعزز صحة الجلد وتقليل الالتهاب.