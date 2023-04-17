اليوم السابع
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أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة يزورون مراكز الإصلاح والتأهيل.. صور

الإثنين، 17 أبريل 2023 07:06 م
أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة يزورون مراكز الإصلاح والتأهيل.. صور مراكز الإصلاح والتأهيل
كتب محمود عبد الراضي

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استقبل مركز إصلاح وتأهيل بدر2 "نساء" بقطاع الحماية المجتمعية وفدًا من أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة لتقديم التهنئة للنزيلات بمناسبة الاحتفال بعيدى (الفطر المبارك - القيامة المجيد) وذلك لتقديم الدعم لهن ومساندتهن بما ينعكس بالإيجاب على الأم النزيلة وأطفالها.

 

 وقاد أعضاء الوفد جولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت قاعة زيارة أهالى النزلاء ومبنى التأهيل والحضانة وضم (معرض المشغولات اليدوية- ورشة الخياطة- المكتبة- فصل محو الأمية- معرض الرسم- الفرقة الموسيقية- غرف إعاشة النزيلات الحاضنات- منطقة ألعاب الأطفال) وتقديم الهدايا لعدد من النزيلات الحاضنات وأطفالهن، بالإضافة إلى زيارة مركز صحة المرأة وغرفة إعاشة النزيلات بالمركز الطبى.

 

وتركت الزيارة أثرًا طيبًا لدى الوفد الزائر وأشادوا باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء، لما شاهدوه من نموذج فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل النزلاء والعمل على إعادة دمجهم للانخراط فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

 

جاء ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمرارًا فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

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