وفد من "حياة كريمة" بالأقصر يزور الكنائس للتهنئة بعيد القيامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

زار وفد من مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، يترأسه الدكتورة نهال مصطفى منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، كنائس الطوائف المسيحية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وضم الوفد عددا من المتطوعين والمتطوعات بالمؤسسة، حيث قاموا بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، وكان فى استقبالهم نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية.

وأشارت الدكتورة نهال مصطفى منسق مؤسسة حياة كريمة بالأقصر، إلى أن الأعياد فرصة للتواصل والتقارب، خاصة وأن المناسبات الدينية والوطنية تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن، حيث يتواكب عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم وذكرى انتصارات أكتوبر وعيد تحرير سيناء وقرب حلول عيد الفطر المبارك، لافتةً إلى أن المصريين يحتفلون سوياً فى جميع المناسبات والأعياد.

وكان قد احتفل دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون، التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس السبت، بعيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية شفيع الدير القديس الأنبا متاؤس الفاخورى بالدير ذاته، حيث شارك فى الصلوات الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخورى، والأخوة طالبى الرهبنة والشمامسة وجمع غفير من الشعب القبطى محبى الدير، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأسر والعائلات بقدوم الأعياد.

وشهد الاحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة، حاملين الشموع والصلبان التى تعلوها صور قيامة السيد المسيح ومن خلفهم الآباء الكهنة والرهبان، حاملين أيقونة السيدة المسيح، وسط أصوات التراتيل والتماجيد القبطية المخصصة لعيد القيامة، وسط فرحة من شعب الكنيسة الذى تهافت لأخذ البركة.



منسقة حياة كريمة خلال تهنئة الأقباط بعيد القيامة



مؤسسة حياة كريمة بالأقصر يزورون الكنائس للتهنئة بعيد القيامة المجيد