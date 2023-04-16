اليوم السابع
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مياه الشرب بالجيزة تناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك مع اقتراب عيد الفطر

الأحد، 16 أبريل 2023 10:36 ص
مياه الشرب بالجيزة تناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك مع اقتراب عيد الفطر مياه الشرب بالجيزة تناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك
كتبت - مرام محمد

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ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وذلك بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، حيث أجرى فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، سلسلة من حملات التوعية المائية، بالتعاون مع محافظة الجيزة.
 
وأوضح المهندس منصور بدوي، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة توعية المواطنين، وخاصةً ربات البيوت، بأهمية ترشيد المياه، وذلك من خلال الحث على اتباع السلوكيات الصحيحة أثناء تنظيف المنازل وغسيل السجاد، استعداداً لدخول عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن الترشيد وتجنب الهدر وعدم الإسراف في استخدام المياه، يساهم في زيادة قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب تصرفات المواطنين، والذي بدوره يعزز من تقليل الطفوحات وعدم انسداد شبكات الصرف الصحي بصفة مستمرة.
 
وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى تنفيذ حملات متنوعة بنطاق أحياء: الدقي،الهرم، الوراق، شمال الجيزة، العمرانية، الطالبية، بولاق الدكرور، جنوب الجيزة.
 
فيما واصل فريق التوعية بالشركة، تنفيذ حملاته التوعوية بمركز أطفيح، والذي يشهد المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، حيث تم عمل حملات توعية مباشرة مع الجمهور، وإستقصاء لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوعية بترشيد المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وأهمية الحفاظ على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
 
وتابع رئيس مياه الجيزة، تم توزيع بروشورات ومطبوعات تحمل عدداً من رسائل التوعية المائية للمواطنين، والتعريف بالقطع الموفرة للمياه، وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وتخفيض قيمة فاتورة المياه، بالإضافة إلى التنويه عن قنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن 125 والموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".
 
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