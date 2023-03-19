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شركة مياه الشرب بالجيزة تعلن قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 10 ساعات غدا

الأحد، 19 مارس 2023 09:52 ص
شركة مياه الشرب بالجيزة تعلن قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 10 ساعات غدا انقطاع مياه
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبري ثروت"، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم غد الإثنين الموافق 20/ 3 /2023 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 / 3 /2023. 
 
وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الثاني من القطاع الأوسطي، الأمر الذي يتطلب قطع المياه، لربط خط المياه قطر 800 مم الجديد على الخط قطر 800 مم القائم، والمتعارض مع مسار المحور.
 
وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
 
يذكر أن محور الفريق كمال عامر الجديد يعد من أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التي ترتبط بالطريق الدائري، حيث يربط القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، بإجمالي طول 15 كم وعرض (33 - 65.5).
 
وشهدت المحافظة تشغيل المحور في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم، وجاري تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً.  

محافظة الجيزة

الجيزة

محور كمال عامر

قطع المياه في الجيزة

انقطاع المياه



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