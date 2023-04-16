محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وتبطين الترع ويوقف مخالفة بناء.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، عددًا من الأعمال الجارية، لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية، كما وجه بإزالة عدد من الاشغالات من عدد من الشوارع لتعدى أصحاب المحال على الشوارع، بحضور المهندس حسن صفوت موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء حسام الشيخ، مدير مواقف كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ كوبرى القنطرة الأعمال الجارية، لتوسعة شارع الخليفة المأمون، إضافة لشارع عبد الهادى راضى، لبدء تشغيل الكوبرى، وتحويل طريق الصوالحة اتجاه واحد، للقادمين من وسط كفر الشيخ عبر شارع عبد الهادى راضى، لاتجاه المحلة والحامول وبيلا، وطريق القنطرة المطل على البحر للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، لوسط مدينة كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ أعمال تبطين ترعة ميت يزيد، وترعة الشاكرية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، ليتم تبطين بقية الترع بالمراكز، مؤكدًا أنه تم تبطين 395 كيلو ترع.

كما تفقد أعمال إنشاء الطريق الجديد بالمجمع السكنى غرب مدينة كفر الشيخ، إضافة للمحاور والطرق التى تربط غرب بشرق العاصمة، وأعمال إنشاء كوبرى سخا العلوى، كما وجه محافظ كفر الشيخ بوقف حالة بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.



تبطين الترع بكفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يتفقد انشاء الطريق بين المجمع السكني الجديد



محافظ كفر الشيخ يتفقد الاعمال الجارية لانشاء وتوسعة الطرق