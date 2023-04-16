محافظ كفر الشيخ: توزيع 29 ألف شنطة رمضانية على الأسر المستحقة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 1600 شنطة رمضانية، الدفعة الـ13، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وشهد شريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 1600 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعى، " الدفعة الـ"13" من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.