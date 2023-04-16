اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توزيع 29 ألف شنطة رمضانية على الأسر المستحقة

الأحد، 16 أبريل 2023 12:22 م
محافظ كفر الشيخ: توزيع 29 ألف شنطة رمضانية على الأسر المستحقة وصول شنط رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 1600 شنطة رمضانية، الدفعة الـ13، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.
 
وشهد شريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 1600 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعى، " الدفعة الـ"13" من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.
 
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 29 ألف و800 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية ولإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع فى الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للاسر الاولى بالرعاية.
 
 
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

وزارة الاوقاف

شنط رمضانية

الأسر الأولى بالرعاية



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