المشدد 3 سنوات لمتهم بقتل سيدة بإشعال النيران فيها فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم"خ.ذ.م" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليها "ن.ن" ربة منزل بأن سكب عليها البنزين وأحرق جثتها ،كنا عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه بتهمة تعاطى الحشيش بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين احمد محمد متولى وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليها داخل المستشفى بعد اشعال النيران فيها وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام بسكب الجازولين عليها واشعل النيران في جسدها حتى لقت مصرعها داخل المستشفى متأثرة باصابتها وتبين أنه يتعاطى المواد المخدرة ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ص.ح" و"م.ع" و" م.و" و"م.ع" بالسجن المؤبد لاتهامهم بسرقة توك توك بالإكراه من المجنى عليه 'م.و" في الطريق العام بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أن المتهمين طلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن واستدرجوه إلى أحد الأماكن وفى الطريق العام قاموا بتهديده بسلاح ناري فرد روسى وسلاح أبيض واستولوا منه على التوك توك وفروا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.