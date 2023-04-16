اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 05:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: الأولوية للأكبر سنا من المتقدمين لرياض أطفال المدارس المصرية اليابانية

الأحد، 16 أبريل 2023 04:00 ص
التعليم: الأولوية للأكبر سنا من المتقدمين لرياض أطفال المدارس المصرية اليابانية المدارس اليابانية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قواعد القبول فى المدارس المصرية اليابانية، للطلبة المتقدمين للعام الدراسي المقبل بمرحلة رياض الأطفال، ستكون للأكبر سنا، على أن يحسب السن للطفل المتقدم فى 1 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن قواعد المفاضلة تتم بشكل إلكترونى وبكل شفافية ودقة، ولا يتم اختيار أى طفل لا تتوافر فيه شروط القبول وأبرزها السن.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg
 
وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام، كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.
 
 
يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
 
 
 
 

التربية والتعليم

فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2024

اخبار مصر

أنشطة التوكاتسو

مميزات الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية



الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية: فتح باب التقديم بالمدارس اليابانية إلكترونيا للعام المقبل

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:40 م

التعليم: المدارس اليابانية تقدم تعليما شاملا يقوم على الأنشطة والمعرفة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:00 ص

الحكومة تخصص 25 مليار جنيه لإنشاء المدارس اليابانية والنيل والمتفوقين

الجمعة، 24 فبراير 2023 09:00 ص

حياة كريمة فى بنى سويف.. معاينة موقع مقترح لإنشاء مدرسة يابانية فى بهبشين

الجمعة، 24 فبراير 2023 06:00 ص

فتح باب التقدم للراغبين فى الترشح مسئولى أنشطة بالمدرسة اليابانية بكفر الشيخ

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة