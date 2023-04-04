التعليم: المدارس اليابانية تقدم تعليما شاملا يقوم على الأنشطة والمعرفة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الخدمة التعليمية التى تقدمها المدارس المصرية اليابانية شاملة قائمة على اللعب ونموذج التعليم الشامل والمعرفة وتستهدف وزارة التربية والتعليم تعزيز الأنشطة التعليمية في نظام التعليم الجديد خاصةً في مجال تكوين الشخصية والمشاعر والعلاقات الاجتماعية، كما سيتم تطبيق مدخل التعلم القائم على اللعب والأنشطة الخاصة بالتوكاتسو في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي على التوالى:



مدخل التعلم القائم على اللعب: يعتبر التعلم من خلال اللعب أحد الممارسات الأكثر استخدامًا في تعليم الطفولة المبكرة، وهو مدخل للتعلم ينظم الأطفال من خلاله ويشكلون عوالمهم الإجتماعية، ويكتسبون المعارف والمهارات والقيم التي تشكل سلوكهم من خلال ممارستهم لبعض الألعاب، والتفاعل مع زملائهم والأشياء من حولهم.

وتابعت الوزارة: من غير الممكن فصل لعب الأطفال عن تعلمهم، ونموهم في مرحلة الطفولة المبكرة عن الطبيعة البشرية، فاللعب يشكل عقل الطفل، ويوفر استكشاف نشط يساعد في بناء وتنمية طرق التفكير، كما يؤدي إلى تحسين إمكانات التعلم في وقت لاحق في الحياة (التعلم مدى الحياة) ، ويسمح اللعب للأطفال الصغار بالاستكشاف والتعارف والتفاوض والمخاطرة وإدراك المعانى، ومن المرجح أن يكون لدى الأطفال الذين يشاركون في ممارسة اللعب مهارات متطورة لقوة الذاكرة، والنمو اللغوي، والقدرة على تنظيم سلوكهم، مما يؤدي إلى تحسين التكيف المدرسي والتعلم الأكاديمي.

وقالت الوزارة: أثبتت التجارب والدراسات الميدانية أن رياض الأطفال والمدارس التي تحقق قدرًا كبيرًا من التعلم عالي الجوده بتطبيق (التعلم القائم على اللعب) تتميز بالعديد من الخصائص منها :

- وضع جدول يتضمن اللعب البدني النشط داخل المدرسة وخارجها.

- دمج الموسيقى والنشاط الحركي والتعبير الإبداعي والفنون في الأنشطة اليومية.

التفاعل بين الأطفال والكبار بالمدرسة بمعنى أن المعلمين مثلاً كانوا يشاركون تلاميذهم في اللعب والنشاط البدني بصفة عامة.

تخصيص أوقات كافية ومناسبة لترك الأطفال يلعبون بحرية.

وجود علاقات آمنة مع الأقران والمعلمين حيث يشعر الأطفال بالثقة عند القيام بالاستكشافات لإقامة علاقات مع الآخرين وتطوير الصداقات وتنظيم سلوكياتهم تلك.

توافر بيئة تعليمية منظمة جيدًا مثل تخطيط المساحات والفراغات، والأثاث، والموارد، والأنشطة، وما إلى ذلك؛ بما يحفز ويشجع الأطفال على الاستكشاف والتعلم والاستفسار.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام، كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.