ورش فنية للأطفال وعروض سينما ومسرح عرائس في الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عدداً من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، حيث عرض نادي سينما القصر فيلم عربي بعنوان "تسليم أهالي" إخراج خالد الحلفاوي، كاتب سيناريو شريف نجيب، إنتاج تامر مرسي، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، محمد اوتاكا، عبدالله مشرف، أحمد فتحي، محمد ممدوح، محمد حسني، لوسي، سمير غانم.

وأعد قصر ثقافة إسنا أمسية شعرية للشاعرة كريمة مختار ألقت قصيدة بعنوان "رمضان كم هامت بك الأقلام "، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد علي ألقى قصائد" مسرح هزلي، اليوم وأمس، القلب الشقي، لا"، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء جابر، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة رسم نفذتها نجوي أبو الفضل محمد.

وبالإضافة إلى ذلك نفذت عدة ورش فنية متنوعة الأولى بعنوان"شخصية رمضانية" تنفيذ شيماء سعيد حساني، الثانية بعنوان "رمضان جانا" تنفيذ الشيماء محمد مرجان، ونفذت مشيرة محمد طلعت ورشة إعادة تدوير مدفع رمضان، وورشة فاصل مصحف نفذتها أنوار أيمن، حيث أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

فيما تم تنظيم أمسية شعرية للشاعر أسعد محمد، وألقى قصيدتي "في فضل الله، رضا القيوم"، والشاعر وليد الضوي قصيدتي "جناح مكسور، حياتي"، الشاعر أحمد مصطفى قصيدة بعنوان "جرحك"، بالإضافة إلى ذلك أقيمت مسابقة ثقافية وأسئلة عامة للجمهور أدارها نصر محمد، وفقرة تنمية المواهب لأطفال القرية إنشاد الديني وغناء وشعر للدكتور بستاني النداف، واختتمت الاحتفالية بعرض فقرة الإنشاد الديني للمنشد عبدالله حسن ألقى قصيدة" في حب الرسول والمنى رضاك"، حيث تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي وينظمها فرع ثقافة الأقصر، حيث يشهد برنامج الفرع عدداً كبيراً ومتنوعاً من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه المتعددة إحتفالاً بالشهر الكريم.



جانب من الفعاليات الثقافية فى شهر رمضان بالأقصر



فعاليات لدعم الأطفال فى قصور ثقافة الأقصر