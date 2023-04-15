نجاح إجراء 25 عملية تغيير مفصل كامل فى مستشفى الكرنك الدولى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه استمراراً لإنجازات قسم جراحة العظام بمستشفى الكرنك الدولي بكورنيش النيل، تم إجراء 25 عملية تغيير مفصل كامل خلال شهر كامل، وبتكلفة لم تتجاوز 400 جنيه للعملية الواحدة، حيث تنوعت العمليات ما بين تغيير مفصل رُكبة كامل، وتغيير مفصل فخذ كامل لـ 25 حالة تعاني من خشونة متقدمة بالركبة اليمنى أو اليسرى، أو كسر بالمفصل أو عظمة الفخذ، وتم متابعة الحالات حتى الاطمئنان على حالتها وخروجها من المستشفى.

وقد شارك في إجراء هذه العمليات من قسم العظام الدكتور أحمد محمد محَّسب استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري بجامعة عين شمس، وعضو جمعية الجراحين بالمملكة المتحدة، والدكتور وسام الإسلام نجاح توفيق استشاري العظام ورئيس وحدة المفاصل بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور عمرو أحمد حسين رئيس قسم العظام بالمستشفى، والدكتور محمود عُمر أخصائي جراحة العظام بالمستشفى، والدكتور ديفيد فوزي أخصائي جراحة العظام بالمستشفى، والدكتور/ مصطفى أبوالحجاج أخصائي جراحة العظام بالمستشفى، والدكتور كيرلس جمال أخصائي جراحة العظام بالمستشفى، والدكتور أوليفر يسري أخصائي جراحة العظام بالمستشفى، ومن قسم التخدير الدكتور محمود إسماعيل والدكتور محمد عبد الرحمن والدكتور محمد الذوق والدكتور أيمن حسين والدكتور محمد عبد الحارث استشاريين التخدير بالمستشفى.

وبمشاركة أطباء التخدير المقيمين:- (الدكتور محمد خليل والدكتورة ماريان نبيل والدكتورة سحر عبدالحميد والدكتور محمد إسماعيل)، ومن تمريض تخدير العمليات كلاً من:- (محمد علي وجابر جابر وأسامة أحمد وإبراهيم ميخائيل وطه محمد وعبدالله حنفي ونادر الشحات وإسلام جمال).

فيما انطلق فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" للرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك، حيث نجح رجال الهيئة بمدينة إسنا فى فحص 100 مواطن والكشف عليهم، وتقديم العلاج لـ50 آخرين، وجارى مواصلة الحملات طوال شهر رمضان المبارك، وضمن فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، قامت وحدة طب أسرة حي القرية، بجولة تفقدية إلي المنازل والشوارع والدواوين لصرف العلاج وفحص أصحاب الأمراض المزمنة من الضغط والسكر في شهر رمضان، وقياس ضغط وقياس السكر، وذلك تحت رعاية مدير وحدة طب الأسرة القرية الدكتور أحمد بدوي، والدكتورة مريم عبدالباسط أبو الخل مدير رضا المنتفعين بالوحدة، والدكتور محمد عبدالله طب أسرة بالوحدة، والدكتور جلال التهامي العيلي من طب أسرة الوحدة، وتم توزيع أدوية 50 مريض وتم الكشف على 100 مريض ومريضه بعد سن 60 سنة.