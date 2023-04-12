نجاح 4 منشآت صحية بالأقصر فى اجتياز معايير التسجيل القومية بتقديم 280 ألف خدمة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح 4 منشآت صحية تابعة للهيئة فى اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا، وبذلك يبلغ عدد المنشآت التي تم تسجيلها بالمحافظة، حتى الآن 49 منشأة صحية، حيث قدمت تلك المنشآت أكثر من 280 ألف خدمة طبية للمواطنين.

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، أنه شملت المنشآت الصحية الأربع التي تم تسجيلها وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا وحدات طب أسرة (العضايمة، الدقيرة، النمسا)، ومركز طب أسرة ((الدير))، وقدمت المنشآت الأربع أكثر من 280 ألف خدمة طبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، حتى الآن، فيما تخدم المنشآت أكثر من 92 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

فيما انطلق فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" للرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك، حيث نجح رجال الهيئة بمدينة إسنا فى فحص 100 مواطن والكشف عليهم، وتقديم العلاج لـ50 آخرين، وجارى مواصلة الحملات طوال شهر رمضان المبارك.

وضمن فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، قامت وحدة طب أسرة حي القرية، بجولة تفقدية إلي المنازل والشوارع والدواوين لصرف العلاج وفحص أصحاب الأمراض المزمنة من الضغط والسكر في شهر رمضان، وقياس ضغط وقياس السكر، وذلك تحت رعاية مدير وحدة طب الأسرة القرية الدكتور أحمد بدوي، والدكتورة مريم عبدالباسط أبو الخل مدير رضا المنتفعين بالوحدة، والدكتور محمد عبدالله طب أسرة بالوحدة، والدكتور جلال التهامي العيلي من طب أسرة الوحدة، وتم توزيع أدوية 50 مريض وتم الكشف على 100 مريض ومريضه بعد سن 60 سنة.