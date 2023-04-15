معارض وفقرات فنية وثقافية فى خامس ليالى رمضان الثقافية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مركز ثقافة كفر الشيخ ، خامس ليالي رمضان الثقافية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمل عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، إشراف الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ.

بدأ بمعرض الكتاب وأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وطرح الكتب للبيع، ومعرض جوبلان، معرض بعنوان (ابداعات الخشب) لشباب الخريجين من التربية النوعية، واعتد المعرض على جماليات الزخرفة الإسلامية، واشتمل على مجموعة من المعروضات المصنوعة من قشرة الخشب الطبيعي التي تعد من الخامات الثرية التي تملك مجموعة من الجماليات الشكلية تساعد الفنان على إظهار إبداعاته وأفكاره.

قالت الدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام الثقافة. تمكن مجموعة من الفنانين الشباب في هذا المعرض استغلال قشرة الخشب بألوانها الطبيعية، لإظهار جماليات التراث الإسلامي بأسلوب راقي واحترافي، تحت إشراف الدكتورة لمياء كرم صافـي بحضور الدكتور السيد عبده سليم.

وأضافت يشرى، أقيمت أمسية شعرية وندوة ثرية ضمن برنامج العودة الى الجذور ( شهادات ورؤى ) للفنان الكبير الدكتور السيد عبده سليم، وأدار الجلسة الشاعر عمرو عامر، رئيس نادي الأدب المركزي بكفر الشيخ، وقد تحدث عن مسيرته الإبداعية، ومدى تأثير البيئة المحيطة في طفولته في تشكيل وجدانه الفني والإبداعي، وشارك الشعراء بالعديد من القصائد.

وقالت وكيل وزارة الثقافة، اختتمت الليلة بعرض لفرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو طارق شعبان،وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وأعقبه أغنية باسم الله، أداء جماعي، ثم رمضان جانا للفنان شريف فاروق، و الصحبجيه كورال جماعي، وقولي توبي للفنانة غادة صبحي، وأنا في إنتظارك للفنانة فايزة العربي، يمكن على باله للفنانه حبيبه مطر، ومسحراتي أحمد السبكي، وتحية لجيشك العظيم للفنان للفنان صلاح عتمان، وتستمر وحدة الحرف البيئية بقصر ثقافة فوه في تنفيذ ورشة الجوبلان.