معرض للكتاب وورش لتعليم الأطفال صناعة السجاد فى "ليالى رمضان" كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تواصل مديرية ثقافة بكفر الشيخ فعاليات ليالى رمضان الثقافية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمل عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، وبإشراف الدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام الثقافة.

وتتنوع الفعاليات الرمضانية، منها معرض الكتاب وأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وطرح الكتب للبيع، ومعرض جوبلان ويليه معرض فن تشكيلى بعنوان (إبداعات الخشب )، لشباب الخريجين من التربية النوعية، المعرض تحت إشراف الدكتورة لمياء كرم صافى.

والمعرض اعتمد على تقنية ( الارتراشيا ) وقد تبنى الفنانين فكرة تصوير الملامح التعبيرية للوجه الإنساني لمجموعة من الشخصيات مصرية وعالمية، وتم استخدام خامة قشرة الخشب بألوانها الطبيعية، التي تحقق نوع من الثراء اللونى والتعبير مما ساهم فى تحقيق الرؤية الفكرية ويترك أثر إيجابى على نفس المشاهد.

واستضاف نادى أدب كفر الشيخ 3 من أدباء دمياط الكبار، الكاتب سمير الفيل، والشاعر صلاح بدران، والشاعر أبو الخير بدر، وقدم الليلة الشاعر عمرو عامر، رئيس نادى الأدب المركزي لفرع ثقافة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور فى حضور عدد من المتلقين وشعراء كفر الشيخ، الشاعر السيد غازى، والشاعر حمدان حلمى، والشاعر مصطفى أبوهلال، والمنشد الدينى عاطف الطيب.

بدأت الليلة بفقرة برنامج عطر الأحباب، وقدم سمير الفيل، الكاتب الروائى الكبير، رؤية حول مسيرة حياة وشعر الشاعر الراحل محمد الزكي، وقدم الشعراء مشاركاتهم، بدأ الشاعر والناقد مصطفى أبو هلال، ثم أعقبه الشاعر السيد غازي ،ثم الشاعر الضيف أبو الخير بدر، فى قصيدتين ، أمتعتا الحضور، والشاعر صلاح بدران، والشاعر حمدان حلمي، والشاعرة بسمة شعبان أعقبها فقرة الإنشاد مع المنشد عاطف الطيب، ثم قصيدتين للشاعر عمرو عامر، والختام مع قصيدتين أخريين للشاعر أبي الخير بدر، وقدمت فرقة العريش التلقائية الافتتاحية، وكوكتيل بدوى،غناء مصطفى حمدى القهوة السمراء، وغناء يوسف محى بسك تيجى حارتنا، ورقصة المربوعة غناء مصطفى حمدى، وكان عندى غزال، غناء مصطفى حمدي.

وعلى هامش الفاعليات الرمضانية أقيمت ورشة للجوبلان والكليم اليدوي بقصر ثقافة فوه بالتعاون مع ثقافة القرية، تنفيذ حرفيين النسيج الفنانين درباله جابر، السيد المزاتى، محمود دراز، إشراف على التنفيذ، الدكتورة رانيا الكومى، إشراف على الإنتاج، وسحر اسماعيل.