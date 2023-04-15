ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "الأهلى فاروس" تنفذ تداولات بـ5.7 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 5.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 32.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.4%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.131 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%، وفي المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 855.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%.

وجاء فى المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 677.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.8%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 677.2 مليون جنيه بنسبة 3.8%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 618.6 مليون جنيه بنسبة 3.5%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 526.8 مليون جنيه، 512.5 مليون جنيه، بنسبة 3%، 2.9% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 5.76% ليغلق عند مستوى 17671.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2969.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4485.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 20683.12 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3518.23 نقطة.