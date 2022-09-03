تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.7%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.24 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.112 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.023 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.5%، وفى المركز الخامس شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 949.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.9%.

وجاء فى المركز السادس، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 776.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.4%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 678.8 مليون جنيه بنسبة 5.6%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 653.6 مليون جنيه بنسبة 5.4%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 491.4 مليون جنيه، 440.3 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 3.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 9936.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2165.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 2.02% ليغلق عند مستوى 3107.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.09% ليغلق عند مستوى 12283.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.42% ليغلق عند مستوى 3867.11 نقطة.