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تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

السبت، 03 سبتمبر 2022 11:00 م
تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.7%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.24 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3%.
 
وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.112 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.023 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.5%، وفى المركز الخامس شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 949.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.9%.
 
وجاء فى المركز السادس، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 776.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.4%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 678.8 مليون جنيه بنسبة 5.6%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 653.6 مليون جنيه بنسبة 5.4%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 491.4 مليون جنيه، 440.3 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 3.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 9936.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2165.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 2.02% ليغلق عند مستوى 3107.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.09% ليغلق عند مستوى 12283.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.42% ليغلق عند مستوى 3867.11 نقطة.
 

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