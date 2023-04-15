اليوم السابع
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القبض على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالقاهرة

السبت، 15 أبريل 2023 11:45 ص
القبض على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالقاهرة التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسنى

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة حال قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة.. وعُثر بداخلها على حفرة بقطر 2,5 متر وعمق 2 متر ، وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
 
 
 

حفر

تنقيب عن الاثار

وزاره الداخليه

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