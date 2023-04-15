الطائفة الإنجيلية: مصر تواصل المسير بخطى ثابتة نحو المستقبل رغم التحديات

كتب ـ محمد الأحمدى - تصوير حسين طلال

قدم الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر التهنئةِ بعيد القيامة المجيد لكل الطوائف الكنسية والمسلمين بشهر رمضان المعظم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، قائلا "أعاد الله هذه الأيام المباركة على بلادنا وعلى جميع المصريين بالخير والبركة.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خلال احتفال عيد القيامة للرئيس عبدِ الفتاحِ السيسي، لكلِّ ما يبذلُه من مساعٍ جادةٍ في خدمةِ وطنِنا العزيزْ. والعمل الجاد الدؤوب في مختلف المجالات والأصعدة، وفي جميع أنحاء البلاد، للنهوض ببلادنا العزيزة.

وتابع أنه رغم التحديات التي تشهدها دول العالم بأسرها، تواصل مصر مسيرة التنمية بخطى ثابتة نحو المستقبل، تحت ظل قيادة حكيمة ومخلصة، وشعب واعٍ محبٍّ لوطنه.

-وقدم الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أناب عنه: اللواء/ خالد عبد العال - محافظ القاهرة . لحضور الاحتفال والتهنئة، كما شكر أيضًا الوفد المرافق لمحافظ القاهرة والمستشار/ حنفي الجبالي - رئيس مجلس النواب الذي أرسل برقية تهنئة بالعيد والمستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ والفريق أول/ محمد زكي - القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الذي أرسل برقية تهنئة رقيقة بالعيد، والامام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر . الذي أناب عن فضيلته، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.

وقدم الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي أوفد كلًّا من الأنبا أكليمنضس، الأسقف العام، والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية، والأستاذ جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، للتهنئة بالعيد واللواء محمود توفيق - وزير الداخلية الذي أرسل برقية تهنئة بالعيد.