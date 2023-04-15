محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الاحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية ب عيد القيامة فى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة ومشاركة، د. جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية ، والقس سامح موريس راعى الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مؤكدًا أن الاحتفالات بالأعياد الدينية والوطنية التى تملأ البلاد تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمن والمحبة والاستقرار.

شهد الاحتفال نواب المحافظ للمناطق الأربعة وعدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين ورجال الدولة والدبلوماسيين، وكبار الشخصيات العامة.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد القيامة.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.