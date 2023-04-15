اليوم السابع
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السبت، 15 أبريل 2023 03:17 م
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الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة

السبت، 15 أبريل 2023 02:06 م
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة الكنيسة الإنجيلية
كتب ـ محمد الأحمدى - تصوير حسين طلال

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بدأت الكنيسة الإنجيلية بر ئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر  الاحتفال بعيد القيامة المجيد منذ قليل فى مصر الجديدة بترانيم العيد، وذلك بحضور عدد من قادة الفكر والرأى والشخصيات العامة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ونقيب الصحفيين وكافة وسائل الإعلام. 
 
 
وشهد الاحتفال ترانيم وصلاة وذلك بمشاركة عدد من مشايخ الأزهر والأوقاف. 
 
 
ويأتى الاحتفال بمشاركة الدكتور القس يوسف سمير، راعى الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية وفريق الحياة الأفضل والمايسترو ناير ناجى والسوبرانو ديناإسكندر ومدرب الصوت شريف الضبع. 
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (1)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (2)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (3)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (4)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (5)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (6)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (7)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (8)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (9)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (10)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (11)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (12)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (13)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (14)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (15)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (16)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (17)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (18)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (19)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (20)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (21)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (22)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (23)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (24)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (25)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (26)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (27)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (28)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (29)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (30)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (31)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (32)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (33)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (34)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (35)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (36)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (37)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (38)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (39)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (40)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (41)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (42)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (43)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (44)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (45)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (46)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (47)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (48)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (49)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (50)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (51)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (52)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (53)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (54)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (55)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (56)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (57)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (58)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (59)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (60)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (61)
 
الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة (62)

 


الكنيسه الانجيليه

الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

عيد القيامه

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