الكنيسة الإنجيلية تبدأ الاحتفال بعيد القيامة فى مصر الجديدة

كتب ـ محمد الأحمدى - تصوير حسين طلال

بدأت الكنيسة الإنجيلية بر ئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر الاحتفال ب عيد القيامة المجيد منذ قليل فى مصر الجديدة بترانيم العيد، وذلك بحضور عدد من قادة الفكر والرأى والشخصيات العامة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ونقيب الصحفيين وكافة وسائل الإعلام.

وشهد الاحتفال ترانيم وصلاة وذلك بمشاركة عدد من مشايخ الأزهر والأوقاف.

ويأتى الاحتفال بمشاركة الدكتور القس يوسف سمير، راعى الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية وفريق الحياة الأفضل والمايسترو ناير ناجى والسوبرانو ديناإسكندر ومدرب الصوت شريف الضبع.