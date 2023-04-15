الحوثى: نؤكد أن العمل مستمر لإكمال عملية التبادل حتى تحرير كل الأسرى

وكالات

أكد زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، عبد الملك بدرالدين الحوثى، أن " العمل مستمر لإكمال عملية التبادل حتى يكتمل تحرير كل الأسرى".

وقال عبد الملك بدر الدين الحوثي: "أتوجه الى الله بالحمد والشكر على نعمة خروج دفعة الأسرى على أن تستمر عمليات تبادل الأسرى".

وأضاف: "أوجه التهاني للأخوة الأسرى المحررين وأسرهم على خروجهم"، متابعا: "نؤكد لبقية أسر الأسرى أن العمل مستمر لإكمال عملية التبادل حتى يكتمل تحرير كل الأسرى".

وأردف عبد الملك بدرالدين الحوثي:" نتوجه بالشكر لشعبنا اليمني العزيز على حضوره الكبير المعبر عن ثبات موقفه في يوم القدس العالمي".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد كشفت تفاصيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى مع جماعة "أنصار الله"، التي سيجري إنجازها اليوم الجمعة، والمتضمنة 322 أسيرا من إجمالي 887 أسيرا.

وقال رئيس الوفد الحكومي في محادثات سويسرا لتبادل الأسرى يحيى محمد كزمان، عبر "تويتر": "نبدأ اليوم الجمعة تنفيذ عملية التبادل الأسرى حيث ستنقل طائرتان للصليب الأحمر 70 أسيرا ومختطفا من صنعاء إلى عدن على فترتين بينهم اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع الأسبق، واللواء ناصر هادي، شقيق الرئيس اليمني السابق".

وأضاف كزمان: "ستتولى طائرة تابعة لشركة طيران اليمنية نقل 250 أسيرا من الحوثيين، من عدن إلى صنعاء عبر رحلتين".

ومن المقرر أن يتم إنجاز المرحلة الثانية من الاتفاق يوم غد السبت، تعقبها المرحلة الثالثة يوم الأحد المقبل، وستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.

ويتضمن اتفاق تبادل الأسرى الذي توصل إليه الجانبان في محادثات استضافتها سويسرا الشهر الماضي، إفراج التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية عن 706 أسرى من "أنصار الله" مقابل إفراج الجماعة عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف.

ويوم السبت الماضي، أعلن رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، وصول 13 أسيرا من الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي، مقابل أسير سعودي أفرجت عنه الجماعة بوقت سابق، ضمن اتفاق سويسرا.