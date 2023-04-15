احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية الجديدة فى الوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

شهد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، احتفالية كبرى أقيمت بمركز شباب قرية الجديدة لتكريم حفظة القرآن الكريم بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، بحضور الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة والحاج ناصر سيد عيد القائم علي تنفيذ الاحتفالية وصابر مبارز نائب ثان رئيس المركز و منصور شاذلى عمدة الجديدة وسيد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

وهنأ رئيس المركز الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتى في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به، وتغرس حب القرآن وتلاوته وحفظه في قلوبهم، وتم تكريم الفائزين فى مسابقة حفظ القران الكريم ومنحهم جوائز مالية، كما تم تكريم القائمين على تنظيم المسابقة.