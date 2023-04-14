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أهالى أبورقبة فى المنوفية ينظمون احتفالية لحفظة القرآن الكريم بمشاركة 100 متسابق

الجمعة، 14 أبريل 2023 11:51 م
أهالى أبورقبة فى المنوفية ينظمون احتفالية لحفظة القرآن الكريم بمشاركة 100 متسابق احتفالية لحفظة القرآن بمشاركة 100 متسابق.
المنوفية - محمد فتحى

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شهدت قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إحتفالية دينية كبري للاحتفاء بحفظة القرآن الكريم، وعددهم 100 مكرم بمختلف أعمارهم، مقسمين إلى ثلاثة أقسام "ختمة القرآن الكريم كاملاً، والايجازت القرآنية، وبراعم القرآن" من أبناء مركز ومدينة أشمون، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائره اشمون ولفيف من أهالي المركز. 
 
وأشاد الحضور بدور أولياء الأمور في دعم وتنمية مهارات وقدرات أبنائهم متمنين لهم دوام التوفيق، مؤكدين أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي، حتى يكون القرآن خلقا وسلوكا لكل أبنائنا، مطالبين بضرورة الاهتمام بعلوم القرآن لما له من دور في تنمية المجتمع وإعداد جيل من الشباب محصنين بعلوم الدين، إضافة إلى علوم الدنيا، ليكون لدينا جيل قادر على النهوض بوطنه والسعي للتقدم ورفع رأيته.
 
وقال منسق عام الحفل المهندس محمد السيد، بأن هذا الحفل للسنة العاشرة علي التوالي، ويأتي ذلك في المشاركة الفاعله لزيادة أهل القرآن بالقرية والقرى المجاوره، وكل ذلك يرجع الفضل فيه إلى الله عز وجل أولاً، ثم الحاج محمود العربي - رحمة الله- الراعي الأول لأهل القرآن بالقرية.
 
وأضاف إسلام السيد أحد منظمي الحفل عن مادي سعاته للتنظيم هذا الحفل سنوياً، والتعهد أمام الله بإدخال الفرح والسرور على أهل القرآن وتقديم كافة أوجة الدعم المادي والمعنوي لمواصلة حفظ كتاب الله. 
 
يشمل الحفل تكريم محفظى القرآن بالقرية وعلى رأسهم فضيلة الشيخ منسى شعبان فليفل، شيخ المحفظين وأكبرهم سن بالقرية، وتكريم بعض الشخصيات العامه بمركز أشمون، وبعض الشخصيات المؤثرة في أشمون.
 
 
احتفالية لحفظة القرآن بمشاركة 100 متسابق (1)
احتفالية لحفظة القرآن 
 
 
 
احتفالية لحفظة القرآن بمشاركة 100 متسابق (2)
احتفالية لحفظة القرآن
 

احتفالية لحفظة القرآن بمشاركة 100 متسابق (3)
احتفالية لحفظة القرآن بمشاركة 100 متسابق
 
 
 
 

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