"أمن الغربية" يضبط المتهم بقتل سائق توك توك في المحلة

الغربية مصطفى عادل

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية غموض مقتل سائق توك توك بعد العثور على جثته ملقاة على أطراف قرية السجاعية مركز المحلة وبها جرح ذبحي بالرقبة، حيث توصلت رجال المباحث للمتهم وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا بالعثور على جثة مسن ملقاه على اطراف قرية السجاعية مركز المحلة وبها جرح ذبحي بالرقبة.

انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعي"ص.ب" في العقد السابع من العمر ويعمل سائق توك توك وعثر بجواره على متعلقاته الشخصية ودراجته النارية.

وبتكثيف جهود البحث تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.