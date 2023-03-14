شهود عيان يكشفون كواليس مقتل سائق توك توك فى العمرانية

كتب - بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف كواليس مقتل سائق توك توك نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، على يد عامل، بمنطقة العمرانية، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب الخلاف على مرور القتيل بالتوك توك الخاص به، وادعاء المتهم اصطدامه به.

وأضافوا أنهم حاولوا إسعاف الضحية، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

لقى شاب مصرعه نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور في العمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال الفحص الأولي، مقتل شاب نتيجة تعرضه لاعتداء على يد شخص آخر، بسبب الخلاف على أولوية المرور.

تم تحديد هوية مرتكب الجريمة وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود عيان، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.